ИД објавила снимак Амрија на коме се заклиње на вјерност Багдадију (ВИДЕО)

Снимак је објавила новинска агенција Амак, повезана са џихадистима. У снимку Амри пружа подршку лидеру Исламске државе, чија организација је, по објављивању да је Анис Амри убијен у Милану саопштила да је "убијен егзекутор напада у Берлину".

Will of #Berlin attacker, Tunisian man Anis Amri, labeled by Amaq as a soldier of the Islamic State. #Milan pic.twitter.com/eg8mzH5AaS