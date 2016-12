САД: Масовне туче и паника у тржним центрима дан након Божића (ВИДЕО)

АП преноси наводе локалне полиције да је у Аурори пет особа ухапшено и нико није озбиљније повријеђен, иако је по ријечима портпарола Криса Амслера у једном тренутку на мјесту обрачуна било око 500 махом младих људи, који су ту пристигли након што су видјели постове на друштвеним мрежама. Инцидент је започео када је полиција покушала да ухапси актера прве туче, да би потом маса опколила и напала полицајце.

"Ен-Би-Си њуз" преноси да су дешавања у Аурори била само један од неколико "нежељених поклона" које су Американци добили током јучерашње посјете тржним центрима, дан након великог хришћанског празника. Америчка телевизија наводи да се радило о серији туча које наизглед не дјелују повезано, због којих су многи купци очајнички покушавали да побјегну, а локалне власти једва успијевале да обуздају изгреднике.

Наводи се да је забиљежено неколико хапшења и више нанетих повреда, укључујући и повреду нанијету полицајцу, у сценама пуним панике виђеним у поменутој Аурори у Колораду, Ист гарден ситију у савезној држави Њујорк, као и у Манчестеру у Конектикату гдје је кошкање десеторо младих убрзо прерасло у неколико истовремених туча.

Aurora police tackling and dragging teen age kids, no bigger than 120 pounds and using excessive force on these children. Stop the police pic.twitter.com/edKCur5k7Y