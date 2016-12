Трамп честитао Нову годину свима, чак и својим непријатељима

"Желим срећну Нову годину свима, укључујући и моје бројне непријатеље и оне који су се борили против мене и тако тешко поражени", написао је Трамп на свом Твитер профилу.

Они, како је додао, "једноставно не знају шта да раде".

Трамп је своју поруку завршио рјечју "љубав", преноси АП.

Трамп ће за Нову годину приредити приватну прославу за више стотина гостију у свом Мар-а-Лаго клубу у Палм Бичу на Флориди.

Извор:Фена

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love!