Стојковић се враћа у Партизан?

Наиме, на Твитер налогу под именом "Championship News", који је по свему судећи веома добро упућен у дешавања око Нотингем Фореста, објављен је твит који ће, сигурно је, заталасати српску јавност.

#NFFC goalkeeper Vladimir Stojkovic is set to re-join former club Partizan Belgrade.