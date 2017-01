Њујорк: Воз слетио са шина, 37 повријеђених

Воз је слетио са шина јутрос у 8.30 по локалном времену у Бруклину, рекли су званичници.

Мрежа Еј-Би-Си јавила је да је воз ударио у платформу или неку препреку при ниској брзини, саопштила је канцеларија за ванредне ситуације Њујорка.

У возу је у том тренутку било око 600 људи.

My #LIRR train crashed at #AtlanticTerminal in #Brooklyn. Crazy. Seems only a few people are lightly injured. pic.twitter.com/oXHvy2yxDL