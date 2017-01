Француз стар 105 година за један сат прешао бициклом стазу од 22,52 километара (ВИДЕО)

Маршан је веома популаран у Француској и на крају су га дочекале стотине обожаватеља у мјесту Сен-Квентин-ен-Ивлин .



Он ипак није успио да надмаши свој властити рекорд од 26,927 километара у категорији такмичара старијих од 100 година, који је поставио 2014. године.

Robert Marchand, 105, is hoping to break his own record when he will try to ride more than 17 miles in one hour. pic.twitter.com/UZMTsBQDCF