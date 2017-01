Да ли су кокице здраве?

Кокице печене у уљу и са преливом од путера, какве се продају у биоскопима, ипак, мање су здраве и много више калоричне.

Према истраживању Центра за науку у јавном интересу (Center for Science in the Public Interest) у Вашингтону, наводи Си-Ен-Ен, паковање кокица средње величине садржи 1.200 калорија. Осим тога, садрже 980 милиграма натријума и 60 грама засићених масти, што је довољно за три дана.

Чак и ако бисте појели само једно средње паковање кокица, опет бисте унијели количину масти довољну за пола дана.

Ако купујете већ спремљене кокице у продавници, провјерите податке о нутритивним вриједностима, јер на таквим производима количине натријума и шећера варирају. Кокице са разним слатким или сланим преливима могу имати и до четири кашичице шећера по паковању.

Оригано умјесто соли

Уколико кокате кокице код куће, у микроталасној, ограничите количину соли и путера коју додајете, а умјесто тога можете их зачинити и ориганом, босиљком или бибером, или чак и пармезаном.

