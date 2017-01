"U2" у мају креће на свјетску турнеју

Европски дио турнеје започиње на љето, 8. јула у Лондону, а завршава се 1. августа у Бриселу, у Белгији.

У родној Ирској, у уоквиру турнеје U2: The Joshua Tree Tour 2017, Боно, Еџ, Лари Мален и Адам Клејтон наступиће 22. јула у Дублину.

The Joshua Tree, албум који су продуцирали Брајан Ено и Данијел Ланoa садржи хитове With Or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For и Where the Streets Have No Name.

У то вријеме бенд је албумом осигурао статус највећег бенда на планети. Стигао је до првог мјеста у Америци, Великој Британији и широм Европе, а издање је до сада достигло дијамантски тираж.

„Недавно сам слушао The Joshua Tree први пут након готово 30 година... Tо је као опера. Много емоција је унутра попут љубави, губитка, изгубљених снова, тражења заборава, поларизације. Пјевао сам неке од пјесама много пута, али никад све њих. Спреман сам. Ако је наша публика узбуђена као и ми, то ће бити дивна ноћ“, навео је Боно у објави поводом турнеје.

Подршку на америчком дијелу турнеје ирским рокерима пружиће "Mumford & Sons", "OneRepublic" и "The Lumineers", док ће их у Европи дочекати бенд Ноела Галагера "High Flying Birds".

Осим у Даблину, Лондону и Бриселу, "U2" ће у оквиру европског дела турнеје наступити и у Берлину, Барселони, Паризу и Амстердаму.

