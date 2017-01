Знате ли шта значи израз ОК?

Користе га не само Американци и Британци, већ сви људи на планети.

Иако поријекло овог израза није сасвим утврђено, постоји неколико теорија о његовом настанку.

Прво писмено коришћење израза ОК догодило се у суботу, 23. марта 1839. године, када је у бостонским новинама Бостон морнинг пост изашао текст о сатиричкој организацији названој "Anti-Bell Ringing Society":

Разлог писања О.К. као синонима за "all correct" (све је у реду, све тачно) и није тако чудан ако се узму у обзир језички трендови који су владали тих година.

Намјерно писање правописно нетачних скраћеница, у овом случају за "all correct" - коришћење израза "oll correct" - било је изузетно модерно и прилично "кул" тих година. Управо се тада родило мноштво таквих скраћеница за које може да се твди да су претеча данашњим ОМГ, ЛОЛ и сл.

Почетни тренд скраћивања израза употребом њихових почетних слова, као нпр. i.s.b.d (it shall be done), r.t.b.s (remains to be seen), kao i s.p. (small potatoes)... временом је требало унаприједити, тако је тих дана постало модерно скраћивање израза употребом њихових иницијалних слова, без обзира на правопис. Међу популарнијим изразима тих дана био је и o.w. као скраћеница за "all right" (оoll write).

Израз "all correct" добио је тада своју модерну скраћеницу. Оно што чуди је да се од свих израза ОК одржао најдуже, а након преласка америчких граница, завладао је свијетом.

Извор: Б92