Најгледанији филмови у Југославији 1986. (ВИДЕО)

Према подацима о југословенском биоскопском репертоару, у јануару 1986. године најгледанији је био филм "Scarface".

Југопапир доноси листу најгледанијих филмова из југословенских биоскопа овог хладног зимског мјесеца, прије тачно тридесет година.

1. Scarface (1983);

2. The Sound of Music (1965);

3. Ghostbusters (1984);

4. Indiana Jones and the Temple of Doom (1984);

5. A Nightmare on Elm Street (1984)

6. Excalibur (1981);

7. Pale Rider (1985);

8. Bad Boys (1983);

9. Under the Volcano (1983);

10. Under Fire (1983);

11. Star Trek III: The Search of Spock (1984)

12. Christine (1983);

13. The Wild Life (1984)

14. Runaway (1984);

15. The Class (1983);

16. Thief of Hearts (1984);

17. The Sting II (1983);

18. Ninja III: The Domination (1984);

19. The Roaring Fifties (1983);

20. Hard to Hold (1984).

Извор: RadioSarajevo