Аустралијан опен: Мареј има помоћ организатора, Ђоковић избјегао врућине

Новак Ђоковић има највише амбиције! Мелбурн је град у којем се наш ас сјајно осећа. Ове године има прилику да Аустралијан опен освоји седми пут и тако испише још једну страницу тениске историје. Србин у првом колу овог гренд слема игра против Фернанда Вердаска. Шпанац је у Дохи (имао пет меч лопти против Новака), показао колико може да буде неугодан.

Оно што Ђоковићу иде на руку је чињеница да ће против искусног тенисера играти у вечерњем термину (по локалном времену). Ноле би по нашем времену на терен требало да изађе око 9.00 часова (уторак). У Мелбурну је велика врућина, и тенисери који ће играти преко дана мораће да се носе са високим температурама. У уторак би услови за игру могли да буду изузетно тешки, из Аустралије стижу најаве да ће бити преко 38 степени Целзијуса.

Турнир није званично ни почео, а десио се већ први проблем. Овога пута у центру пажње нашао се меч Ендија Мареја и Иљуа Марченка.

Even if you play on #RodLaver on Monday, you have no chance to practice there on Sunday. #fairplay #australianopen #ATPWorldTour