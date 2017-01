"In Trump we trust": Руска фирма направила кованицу посвећену новом предсједнику САД (ФОТО)

Популарност је довољно велика да је једна фирма одлучила направити почасну кованицу. Компанија Арт-Грани направила је златне и сребрене верзије кованице у вриједности од 10.000 долара.

"Мислимо да је наша мисија у металу овјековјечити историјске догађаје, не само у Русији, него и у свијету", речено је из компаније америчкој телевизији Си-Ен-Ен. Једна страна новчића посвећена је лику, односно профилу Трумповог лика, док се на другој страни налази Кип слободе уз фразу "In Trump we trust", umjesto "In God we trust".

Компанија ће произвести 45 верзија ове кованице, 25 ће бити начињено од сребра, пет од злата и 15 од легуре сребра и злата.

Арт-Грани је прије кованице Трумпа креирала кованицу посвећену Владимиру Путину...

Извор: klix.ba