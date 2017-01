Ако ујутру одлажете аларм, вjероватно сте паметнији од других

То би могло да значи да сте знатно интелигентнији, креативнији и срећнији од оних који из кревета успијевају да „скоче“ након првог оглашавања аларма.

Bританско истраживање „Зашто су ноћне птице интелигентије“ (Why night owls are more intelligent) повезује одлагање аларма с креативношћу, интелигенцијом и слободним духом, пише Индипендент.

Аутори студије Сатоши Каназава и Каја Перина тврде да нас еволуција ни на који начин није припремила на "snooze", па се стога интелигентнији с њиме носе на креативније начин. Друга корелација која се истиче повезана је с интуицијом.

Наиме, ако слушамо потребе тijела и при томе кршимо „правила наших сатова“, већа је вjероватноћа да у животу стремимо наласку рjешења за проблеме, а то нас чини креативнијима и више независним особама.

Извор: РТС, Индипендент