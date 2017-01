Историјски сусрет у Бијелој кући Терезе Меј и Трампа (ВИДЕО, ФОТО)

Руковањем испред Бијеле куће је озваничен историјски тренутак, који је, према наводима свјетских медија, организован сасвим случајно, као идеја Трамповог савјетника Стива Бенона, а након говора који је Мејова одржала републиканским представницима у Филаделфији.

Послије уписивања у књигу посјетилаца Бијеле куће, Мејова и Трамп су позирали испред бисте Винстона Черчила, која је поново постављена у Овалну канцеларију, пошто ју је претходно одатле уклонио бивши предсједник САД Барак Обама.

