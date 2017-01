Трамп Путину: Американци симпатишу Русе и Русију (ФОТО/ВИДЕО)

Разговарали су 45 минута и договорили су се да наложе да се проанализирају могући датум и мјесто њиховог личног састанка. Разговор је протекао позитивно и дјелотворно, саопштио је Кремљ.

Према наводима Кремља, двојица предсједника су нагласила и важност обнављања трговинско-економских веза пословних кругова двије земље, како би се додатно подстакао стабилан развој билатералних односа.

Трамп је руском колеги саопштио да се амерички народ са симпатијама односи према Русији и Русима, на шта је Путин одговорио да у Русији гаје иста осјећања према Американцима.

Путин је, како је саопштено, подсјетио да је Русија више од два вијека подржавала Америку, била њен савезник у два свјетска рата и да и сада посматра Америку као најважнијег партнера у борби против међународног тероризма.

Двојица лидера су се, како је саопштено, договорила да одржавају редовне личне контакте.

Путин и Трамп су, наводи Кремљ, разговарали о ситуацији у Сирији, посебно нагласивши да су заједнички напори у борби против главне опасности - међународног тероризма - приоритетни.

"Предсједници су се заложили за успостављање реалне координације руских и америчких дејстава како би се уништили ДАЕШ и друге терористичке организације у Сирији", наведено је у саопштењу.

Бијела кућа за сада не саопштава детаље разговора.

Данашњим разговором два лидера, учињен је први корак ка ономе чему се и Кремљ и Бијела кућа надају- отопљавању руско-америчких односа, који су за вријеме Обамине администрације доведени на најнижи ниво од времена хладног рата. И Трамп и Путин рекли су да би вољели да виде топлије везе између њихове двије нације, a што је најважније Трамп је показао спремност да ради с Москвом.

- Тражимо да имамо добре односе са свим земљама. Ако можемо да имамо добре односе са Русијом и Кином и свим земљама Ја сам за све то. То би била велика предност - рекао је Трамп.

Раније данас амерички предсједник је разговарао с њемачком канцеларком Ангелом Меркел и премијером Јапана Шинзом Абеом, а очекује се и разговор са француским предсједником Франсоа Оландом.

Након упозорења британске премијерке Терезе Меј да "буде опрезан" о питању Русије, непосредно пред телефонско суочавање са Трампом, француски предсједник позвао је европске државе да чврсто одговоре Трампу на његове честе покушаје да поткопа интегритет ЕУ.

Сљедећи Трампов корак очекује читав свијет, јер је за седам дана на челу Америке донио важне одлуке. Кључно за Руску Федерацију је укидање санкција наметнутих у вријеме претходне америчке администрације, али радикалан заокрет није у интересу Бијеле куће. Осим тога Трамп мора да има и стоодстотну подршку Републиканске партије.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C