Трамп: САД треба јаке границе, погледајте шта се дешава у Европи - неред

Како је то и до сада радио, Трамп се огласио путем свог Твитер налога, образложивши свој став кроз наводни „неред“ у остатку свијета, а који је узрокован отвореним границама.

"Наша земља хитно треба јаке границе и контролу оних који улазе. Погледајте шта се дешава широм Европе и свијета – велики неред!", написао је Трамп у недјељу ујутро на свом Твитер профилу.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!