Шпигл шокирао насловницом: Трамп обезглавио Кип слободе (ФОТО)

Трамп је тако прошле недјеље потписао одлуку којом је затворио врата избјеглицама из седам већински муслиманских земаља.

И док он тврди како је предузео "нужне мјере" како би се заштитиле вјерске слободе, критичари наводе да је тиме повриједио уставно начело вјерских слобода.

Критике Трампа гласне су и у њемачким медијима, а међу најновију убраја се и она коју путем насловнице шаље угледни њемачки лист Шпигл.

Шпигл тако на насловници приказује графику на којој се види Трамп, који у једној руци држи нож, а у другој одрезану главу Кипа слободе.

