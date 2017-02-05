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05/02/2017 |  20:45 ⇒ 20:50 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Предсједник Додик отпуштен са болничког лијечења

Предсједник Републике Српске Милорад Додик током поподневних часова отпуштен је са болничког лијечења из Универзитетског клиничког центра Републике Српске, гдје је подвргнут оперативном захвату крајника.
Милорад Додик - Фото: Screenshot
Милорад ДодикФото: Screenshot

Здравствено стање предсједника Републике Српске је добро и након краћег кућног опоравка вратиће се својим редовним обавезама, саопштено је из кабинета предсједника Српске.

Предсједник Додик оперисан је јуче у Клиничком универзитетском центру Републике Српске.