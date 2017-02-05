05/02/2017 | 20:45 ⇒ 20:50 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Предсједник Додик отпуштен са болничког лијечења
Предсједник Републике Српске Милорад Додик током поподневних часова отпуштен је са болничког лијечења из Универзитетског клиничког центра Републике Српске, гдје је подвргнут оперативном захвату крајника.
Здравствено стање предсједника Републике Српске је добро и након краћег кућног опоравка вратиће се својим редовним обавезама, саопштено је из кабинета предсједника Српске.
Предсједник Додик оперисан је јуче у Клиничком универзитетском центру Републике Српске.