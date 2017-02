Снажан торнадо погодио Њу Орлеанс и Лузијану (ВИДЕО)

Екстремни временски услови захватили су велик дио југоисточног дијела Лузијане, па је тако забиљежено чак седам торнада у шест различитих подручја те америчке савезне државе. Уништени су десетине домова и пословних простора, а на хиљаде људи остало је без струје.

