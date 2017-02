Драма на Новом Зеланду: Трка за спас стотина китова (ВИДЕО)

Како се наводи, насукало се укупно 416 китова, а до сада је преминуло више од 300, што је најгори такав случај на Новом Зеланду.

Преживјеле китове “хладе и смирују“ грађани, направљен је људски ланац.

Научници не знају због чега се тачно толико китова насукало. Би-Би-Си пише да се некада догоди да старији, болесни или повријеђени китови направе грешке у навигацији и уђу у плитку воду из које не могу да изађу. Такође, постоје и случајеви да један од њих када се нађе у тој ситуацији пошаље шаље сигнал осталима који заврше као он.

Званичници наводе да су информацију о томе да су се китови насукали добили у четвртак увече, али да операцију спасавања нису покренули до петка ујутру јер је превише опасно било радити било шта по мраку.

absolutely heartbreaking! 100 #whales refloated in #NZ rescue bid, but many stranded again https://t.co/5fHNLqoTau #NewZealand pic.twitter.com/XqZH67jJeM

Како се наводи, ријеч је о једном од највећих таквих случајева на Новом Зеланду.

“Успјели смо да вратимо неколико китова, али има много мртвих у плиткој води. То је веома, веома тужно. Једна од најљепших ствари је што смо пар китова успјели да вратимо у дубљу воду и њихови младунци су их пратили“, наводи волонтерка Ана Вајлс.

Невладине организације за заштиту животиња наводе да Нови Зеланд има једну од највећих стопа тога на свијету – око 300 делфина и китова сваке године заврши на плажама, а доста тих случајева се догоди управо на Фервел Сплиту.

Стручњаци кажу да плитка вода збуни китове и превари њихову способност навигације.

У фебруару 2015. године око 200 китова насукало се на истој локацији, преминула је готово половина.

Извор: Б92

Hundreds of whales die after becoming stranded on a beach in New Zealand. Locals rush to rescue the survivors. pic.twitter.com/dVzkP9J8HR