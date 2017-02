Раг'н'Боун Мен постигао деценијски рекорд

Недавно је Британац својим албумом "Human" заузео прво мјесто званичне топ-листе најпопуларнијих албума у Великој Британији.

Према подацима компаније "Official Charts", за недјељу дана је успио да прода 117.000 копија албума, а од тога је 67 одсто отишло у руке купаца традиционалним путем.

Само три деби-албума, али не мушких извођача, у првих недјељу дана успјела су да достигну такву продају од 2010. године - "Up All Night" бенда "One Direction" (139.000 продатих копија), "Heaven" Ребеке Фергусон (128.000) и "Noel Gallagher's High Flying Birds" истоимене рок групе (123.000).

Албум "Human" такође је најбрже продаван албум у посљедњих 12 мјесеци, од Боувијевог издања "Blackstar".

Продаја тог дебитантског студијског издања премашила је и продају албума састава "Ролингстоунс", Елвиса Прислија и бенда "Литл микс".

Извор: РТС