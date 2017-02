Додјела награда Брит у знаку Дејвида Боувија

На свечаној додјели награда у лондонској О2 арени, Боувију је припала награда за његов посљедњи албум "Black Star" који многи музички критичари сматрају ремек-дјелом.

Награду је умјесто њега примио Мајкл К. Хал, звијезда "Лазаруса", мјузикла заснованог на његовим пјесмама.

- Да Дејвид Боуви може да буде овдје вечерас, он највјероватније не би дошао - рекао је Хал о неухватљивом музичару.

Организатори Брита, британског еквивалента америчког Гремија, одали су почаст Џорџу Мајклу, који је на Божић преминуо у 53. години.

Пјевачица Емили Санде освојила је награду за најбољег женског извођача године. Пјевач Роби Вилијамс добитник је награде за Брит "икону".

Награду за глобални успјех освојила је британска пјевачица Адел, велика побједница америчких награда Греми.

Признање за најбољу групу отишла је у руке инди-рок састава "The 1975", док је група "Little Mix" освојила награду за најбољи сингл године за пјесму "Shout Out To My Ex".

Признање за међународног соло извођача године освојио је канадски репер и пјевач Дрејк, а списку номинованих у категорији најбољег међународног соло извођача био је и канадски музичар Леонард Коен, који је такође преминуо прошле године.

Награда за најбољег женског страног извођача освојила је америчка пјевачица Бијонсе Ноулс-Картер, док је признање за најбољу страну групу освојио састав ""A Tribe Called Quest".

Група "One Direction" освојила је Брит награду за најбољи британски видео спот.

Награду Брит додјељује Британска фонографска индустрија, која представља удружење британске музичке индустрије.

Ту награду су први освојили легендарни Битлси, а међу добитницима се налазе и Принс, Ени Ленокс, Роби Вилијамс, Адел, Стинг, Питер Гебријел и Мајкл Џексон.

Извор: БЕТА