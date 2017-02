Жријеб за ЛЕ: Рома на Лион, Шалке против Борусије (ФОТО)

Ништа мање узбудљиво неће бити ни у њемачком дербију између Шалке и Борусије из Менхенгладбаха, а ни у судару белгијских представника Генка и Генка.

Селта из Вига дочекаће у првом сусрету Краснодар, АПОЕЛ ће бити домаћин Андерлехту, Ајакс ће гостовати Копенхагену, док се добар фудбал очекује и у окршају Олимпика из Лиона и Роме.

Први мечеви на програму су 9. марта, а реванш дуели седам дана касније.

Велико финале заказано је за 24. мај на 'Френдс Арени' у Солни.

The official result of the #UELdraw



Best tie? pic.twitter.com/xqxWnW3xCD