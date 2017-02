Кина: Пожар у хотелу, 10 мртвих - људи скакали кроз прозор

Пожар који је избио јутрос у хотелу у граду Нанчанг, унутра је заробио присутне, укључујући и раднике који су радили на реновирању зграде.

Ројтерс преноси да се на снимцима и фотографијама на кинеским друштвеним мрежама види густи облак дима како се диже из хотела и на десетине ватрогасних камиона и спасилаца на лицу мјеста.

Једна особа је повријеђена након што је у бегу од пожара скочила са прозора на другом спрату. Она је смјештена у болницу.

Више од 300 људи је евакуисано, а на лицу мјеста је било више од 150 ватрогасаца.

Како се наводи, спасилачка акција је суштински завршена, а сумња се да су пожар узроковале машине које су коришћене за сјечење грађевинског материјала.

Полицијска истрага је у току, а притворено је седам особа.

Ројтерс наводи да у Кини, гдје су безбједносни прописи лабави, а излази за случај пожара блокирани, смртоносни пожари нису неуобичајени.

Извор: Б92, Танјуг

