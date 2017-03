У олуји срушен чувени Азурни прозор (ВИДЕО)

Премијер Малте Џозеф Мускат изјавио је да је вијест о урушавању чувеног лука тешка и "срцепарајућа".

Лист "Тајмс оф Малта" подсјећа да је у истраживању објављеном 2013. године наведено да је ерозија неизбјежна, али да нема непосредне опасности од урушавања.

Gutted that the "Azure Window" on Gozo in Malta has collapsed in a storm. So glad to have seen it in September '16 #malta #AzureWindow pic.twitter.com/t0ExmtL74f