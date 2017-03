"Килерси" на "нултом дану" Егзита

"Један од највећих бендова вијека", "Највећи амерички рок бенд", "Најбољи велики бенд на свијету", само су неки од цитата о "Килерсима" које су написали свјетски медији, као што су НМЕ, МТВ, Вајс и бројни други.

Умјетници који су снимили четири албума који су недјељама држала прва мјеста на топ листама и добитници чак девет престижних награда за најбољи свјетски рок бенд на Петроварадинску тврђаву долазе у оквиру ексклузивне турнеје на којој ће наступити у свега десетак земаља, међу којима су САД, Велика Британија, Шпанија и Србија.

Та турнеја већ важи за једну од најтраженијих ове године, те је њихов јулски концерт у непрегледном Хајд парку распродат за свега неколико дана, док се на црном тржишту цијена улазница за тај концерт пење до вртоглавих 700 евра!

Тиме су иза себе оставили извођаче као што су Џастин Бибер или "Кингс оф лион", чије се карте за концерт на истом мјесту, који је заказан за неколико дана раније, и даље могу наћи у редовној продаји.

"Килерси" су у протеклих неколико година били главни извођачи џиновских фестивала као што су "ластонбери, Коачела, Лолапалуза, Рок ам ринг и други, освајајући притом и награду за најбољег фестивалског хедлајнера и најбољи бенд уживо.

Због свега тога се очекује да у Нови Сад овог јула дође још већи број посјетилаца из цијелог свијета у спектакуларној увертири за четири дана и ноћи овогодишњег Фестивала Егзит.

Четворка из Лас Вегаса на тврђави ће премијерно засвирати неке од пјесама са новог, петог студијског албума, који нам стиже овог љета. Попут свих њихових великих концерата, сет листа ће садржати и бројне најпознатије хитове, као што су Mr. Brightside, Somebody Told Me, Human, Read My Mind, When We Were Young, Runaways, и бројне друге са импресивне листе пјесама које већ скоро 15 година не силазе са радија ни телевизије.

Килерси су свет освојили изненадно, са првенцем Hot Fuss (2004), који је постао један од најпродаванијих албума деценије и један од највећих деби-албума по мишљењу магазина Ролинг стоун.

И наредна три албума, Sam's Town (2006), Day & Age (2008) и Battle Born (2012), набијена су антологијским пјесмама и пунокрвним хитовима, који су их одвели до самог врха свјетских топ листа, продајући десетине милиона примјерака, уз спотове које памте цијеле генерације.

Извор: РТС