Диселдорф- Четири нападача сјекирама повриједили пет путника (ВИДЕО)

Најмање пет особа је повријеђено, јавља Раша тудеј.

Полиција је ухапсила двојицу нападача, док су остали у бјекству.

Портпарол полиције потврдио је да је полиција покренула велику акцију.

Њемачки дневник "Билд" наводи да је велики број полицајаца распоређен око станице.

Полиција није саопштила друге детаље о осумњичеима или о могућем мотиву напада.

