Научници открили прву флуоресцентну жабу

Жаба је откривена сасвим случајно приликом истраживања друге врсте водоземца.

Научници су истакли да је ријеч о жаби која на уобичајеном свјетлу има зелену и смеђу боју са црвеним тачкама, док под ултраљубичастим свјетлом, жаба свијетли флоуресцентно зелено.

Осим тога, околина и јачина свјетла увјетује у којој је мјери жаба свијетлити, а могуће је да то буде и до 29 посто.

Ријеткост је да животиње које имају карактеристику флоуресцентности живе на копну.

Научници су истакли да раније нису размишљали о томе како би ову карактеристику могли имати и кичмењаци због чега откриће доноси додатно узбуђење.

Додају да ово откриће нуди могућност нових истраживања и других кичмењака.

Истраживање је објављено у часопису "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Извор: Анадолија