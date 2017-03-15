16/03/2017 | 13:16 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Савановић - Од сутра исплата накнаде за одликоване борце
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић најавио је да ће сутра почети исплата накнаде за одликоване борце и чланове породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске.
Савановић је прецизирао да право на ову новчану накнаду користи 2.652 одликована борца и 12.848 чланова породица погинулих одликованих бораца Војске Републике Српске, укупно 15.500 корисника.
За ову намјену је из буџета обезбијеђено 3.337.937 КМ, саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Српске.
Извор: Срна