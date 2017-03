Боб Дилан издао троструки албум

Дилан је наставио са обрадом пјесама 40-их и 50-их година као у претходна два албума "Shadow in the Night" (2015) и "Fallen angels" (2016).

Поред Синатре, Дилан је обрадио пјесме "Why Was I Born?" Били Холидеј или пјесму Едит Пјаф "Le chevalier de Paris" на албуму "When the World Was Young", као и нумере Арете Френклин.

Дилан ће у суботу и недјељу одржати концерте у Стокхолму на којим ће представити пјесме с новом албума.

Музичар (75) ће искористити боравак у Стокхолму да коначно прими своју Нобелову награду за књижевност пошто није присуствовао на церемонији 10. децембра.

Многе Диланове пјесме обрадио је велики број извођача. Често је кроз пјесму изражавао бунт против политике и друштвених догми свог времена.

Нобелов комитет навео је да је Дилан награђен за "стварање нових поетских изражаја унутар велике америчке традиције пјесама".

Његове најпознатије пјесме су "The Times They are changing", "Blowing in the Wind", "Like a Rolling Stone" и "All Along the Watchtower".

Извор: Бета