Изумила је популарни спинер, а данас једва спаја крај са крајем

Кетрин Хетингер (62) са Флориде требало би да ужива у плодовима своје креативности, посебно двије деценије након што је дошла на идеју да направи ову заразну разбибригу. Међутим, задесила ју је судбина многих других проналазача, када 2005. године није могла да плати таксу од 400 долара за продужење свог патента.

Она је тренутно принуђена да замијени своју малу кућу за још мањи једнособни стан, а није сигурна ни да ли уопште жели да обнавља уговор са телефонском компанијом када не може ни ауто да приушти.

"Тешко је бити проналазач. Свега три процената изума заради било какав новац. Гледала сам како други стављају хипотеке на своје домове и трпе велике губитке. Морате да пронађете цимере или тражите помоћ од породице и пријатеља. Тешко је", јада се Кетрин, која вјерује да би сада сједила на гомили новца.

Овако, придружила одабраном друштву трагичара, попут творца интернета Тима Бернерса Лија, или скорије, проналазача "ховерборда" Шејна Чена.

