Матић нови играч Манчестер Јунајтеда

Матић је с Јунитедом потписао уговор на три године с опцијом продужења на још годину, а стигао је као појачање из Челсија с којим је у прошлој сезони освојио Премијершип.

#MUFC is delighted to announce the signing of Nemanja Matic from Chelsea on a three-year contract. https://t.co/AH5KfCr9ZI #MaticIsRed pic.twitter.com/vbl8kSLbEO