У Источном Новом Сарајеву са радом почела предшколска установа "Патријарх Павле" (ВИДЕО)

У Источном Новом Сарајеву са радом је почела предшколска установа “Патријах Павле” коју су у суботу, свечано отворили Његова светост патријарх српски Иринеј и предсједник Републике Српске Милорад Додик.

Већ првог радног дана ово обданиште било је пуно малишана, а многи родитељи жељели су да своју дјецу упишу баш у ову предшколску уставнову.

Дјечији смијех, игра и пјесма већ првог радног дана испунили су просторије предшколске установе "Патријарх Павле" у Источном Новом Сарајеву. Сви су на својим радним мјестима, а васпитачице вриједно брину о својим групама .

И родитељи су задовољни условима у новоотвореном обданишту.

У Предшколску установу "Патријарх Пале" кабинет предсједника Српске и општина Источно Ново Сарајево уложили су готово милион марака. Обданиште је предвиђено за 80-оро предшколске дјеце и 20-оро у јасличком дијелу. Има још слободних мјеста, али су капацитети готово попуњени.