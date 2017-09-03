04/09/2017 | 15:44 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Звиздић честитао устоличење Хризостому
Предсједавајући Савјета министара Денис Звиздић упутио је честитку Његовом високопреосвештенству митрополиту дабробосанском Хризостому поводом устоличења и увођења у трон.
"Поводом Вашег избора на трон митрополита, у име Савјета министара и у своје лично име, најискреније Вам честитам. Желим Вам да ову важну духовну функцију обављате у добром здрављу, за добро БиХ и добробит свих грађана БиХ", наводи се у Звиздићевој честитки.
Његово високопреосвештенство новоизабрани митрополит дабробосански Хризостом свечано је јуче устоличен и уведен у трон у Храму Рођења Пресвете Богородице - Саборној цркви у Сарајеву.
Извор: Срна