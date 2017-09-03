Звиздић честитао устоличење Хризостому

"Поводом Вашег избора на трон митрополита, у име Савјета министара и у своје лично име, најискреније Вам честитам. Желим Вам да ову важну духовну функцију обављате у добром здрављу, за добро БиХ и добробит свих грађана БиХ", наводи се у Звиздићевој честитки.

Његово високопреосвештенство новоизабрани митрополит дабробосански Хризостом свечано је јуче устоличен и уведен у трон у Храму Рођења Пресвете Богородице - Саборној цркви у Сарајеву.

Извор: Срна