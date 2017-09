Изложба Грејсона Перија у Музеју савремене умјетности Српске

Овај свјетски признати умјетник, добитник Тарнерове награде, стићи ће у Бањалуку као једини град у оквиру балканске турнеје који ће лично посјетити, а осим присуства на отварању изложбе Грејсон Пери ће одржати и предавање у концертној дворани Културног центра Бански двор.

Изложба "Таштина малих разлика" се састоји се од шест монументалних таписерија које истражују британску фасцинацију стилом и класним разликама.

Таписерије су настајале истовремено с документарном серијом британске телевизије Канал 4 "С Грејсоном Перијем неукус ни случајно/All in the Best Possible Taste with Grayson Perry". Серија је награђена престижном наградом БАФТА.