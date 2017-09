Демонстрације у Паризу због Макроновог закона о раду (ВИДЕО)

Полиција је морала да употријеби сузавац против демонстраната који су на полицију бацали камење.

Генерална конфедерација рада, један од највећих синдиката у Француској, позвао је своје чланове на штрајк, док ће студенти и радници из неколико области такође бити на улицама, чиме се први пут поставља изазов предложеној реформи француског предсједника.

На хиљаде синдикалних активиста већ је јутос протестовало у Марсељу, Арвеу и другим француским градовима.

Извор: Б92

Massive rally against French labor law changes in Paris turns violent as protesters clash with security forceshttps://t.co/tC7Fx2gHhf pic.twitter.com/NxOgeMRDKI