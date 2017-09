САД: Пуцњава у средњој школи, има рањених (ФОТО)

Како се наводи, инцидент се догодио у мјесту Споукејн у америчкој држави Вашингтон.

Такође, додаје се да су најмање четири особа рањене, као и да су ученици евакуисани.

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK