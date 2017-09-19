20/09/2017 | 08:08 | Аутор: РТРС | Коментара: 0
Богданић на радилишту болнице у Источном Сарајеву
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић посјетиће данас мјесто изградње нове болнице у Источном Сарајеву.
У Источном Сарајеву 7. јула положен је камен темељац за изградњу нове Болнице, за шта ће бити издвојено 46,58 милиона КМ без ПДВ-а.
Камен темељац положили су предсједник Републике Српске Милорад Додик, премијер Жељка Цвијановић, министар здравља и социјалне заштите Драган Богданић и директор Болнице Горан Тодоровић.
Извор: СРНА