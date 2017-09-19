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20/09/2017 |  08:08 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Богданић на радилишту болнице у Источном Сарајеву

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић посјетиће данас мјесто изградње нове болнице у Источном Сарајеву.
Изградња болнице у Источном Сарајеву - Фото: СРНА
Изградња болнице у Источном СарајевуФото: СРНА

У Источном Сарајеву 7. јула положен је камен темељац за изградњу нове Болнице, за шта ће бити издвојено 46,58 милиона КМ без ПДВ-а.

Камен темељац положили су предсједник Републике Српске Милорад Додик, премијер Жељка Цвијановић, министар здравља и социјалне заштите Драган Богданић и директор Болнице Горан Тодоровић.

Извор: СРНА