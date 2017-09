Протестовали против Ердогана, па их његово обезбјеђење претуко

Ердоган, који у Њјујорку присуствује вишедневном засједању Генералне скупштине УН, обратио се јуче присталицама на турском језику у хотелу "Мариот Маркис" на Тајмс скверу када га је прекинула група демонстраната, преноси данас Би-Би-Си.

- Терористо, марш из моје земље - узвикнуо је један од демонстраната, а одмах потом су га неки мушкарци у одијелу ударили и избацили.

На снимку Ердогановог говора види се како ти мушкарци, за које се не зна да ли су то присталице турског предсједника или, пак, припадници његовог или хотелског обезбјеђења, гурају демонстранте и ударају их у главу, а потом их избацују из хотела.

Демонстранти, који су објавили фотографије на друштвеним мрежама, кажу да им је циљ био да јавно осуде политику предсједника Ердогана у Турској, Сирији и Ираку.

Неки демонстранти су носили заставе и транспаренте у знак подршке курдске екстремистичке групе Јединице за заштиту народа.

Њујоршка полиција је саопштила је пет демонстраната "накратко приведено", али да нико није ухапшен.

Violence erupts during Turkish President Recep Tayyip Erdogan's speech in New York

SOURCE: VOA pic.twitter.com/1TBOPZiDuu