Експлозија у возу - Евакуисана метро станица у Лондону

Путници су кренули панично да бјеже након што се се десила експлозија и запалила једна торба.

Свједоци кажу да је највјероватније експлодирао пуњач за батерије који се налазио у торби.

Tower Hill Station closed after a small scale explosion in a bag , passengers fled in panic, injuries n stampede #London #fire pic.twitter.com/RBSRQQXRGK