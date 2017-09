Папа Фрањо објавио рат "лажним вијестима"

Папа је на свом Твитер налогу написао да је одабрао ову тему за Свјетски дан комуникације 2018. године, преноси АФП.

"Одабрао сам ову тему за Свјетски дан комуникације 2018. године: 'Истина ће вас ослободити'. Лажне вијести и новинарство за мир", написао је Фрањо на Твитеру.

I have chosen this theme for World Communications Day 2018: “The truth will set you free” (Jn 8:32). Fake news and journalism for peace.