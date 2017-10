НАСА познатом реперу: Земља је округла! (ФОТО)

Први се огласио Тери Виртс, који је био у свемиру два пута.

"Могу да му уштедим много новца. Земља је округла. Летио сам око ње", написао је астронаут на свом налогу на Твитеру.

I can save BoB a lot of money- The Earth is round. I flew around it. https://t.co/F7qAovPEng @bobatl @BBCWorld — Terry Virts (@AstroTerry) September 27, 2017

Затим се расправи придружио Баз Олдрин, један од астронаута који је шетао на површини Мјесеца. Олдрин је објаснио реперу шта је то орбита.

"Ја такође. То се зове орбита - закривљена путања небеског објекта око звијезде, планете или Мјесеца".

I did too. It's called an orbit: the curved path of a celestial object around a star, planet, or moon. https://t.co/h8GQJadfxD — Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) September 27, 2017

Астронаут Скот Кели послао је Бобу видео-снимак који доказује да Земља има облик сфере. И понудио да поклони прикупљени новац за лансирање сателита жртвама урагана Ирма и Марија.

Show you the curve? Here you go @bobatl! One full orbit around Earth. Maybe donate funds raised to #PuertoRicoRelief https://t.co/bhJSXfwYXL pic.twitter.com/rFAysS2clc — Scott Kelly (@StationCDRKelly) September 27, 2017

Астронаути нису убиједили репера.

"Људи вас обично одвраћају од нечега када нешто скривају", написао је он на Твитеру. За девет дана музичар је успио да прикупи скоро пет хиљада долара. Новац је донирало 169 особа.

Ово није први пут да овај музичар расправља са научницима. Овај репер је 2016. године организовао расправу са астрофизичарем Нилом Деграсом Тајсоном.

Извор: Спутњик