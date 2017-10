Почела борба за најбоље МТВ извођаче

Свјетска поп икона Тејелор Свифт номинована је за чак шест награда, укључујући и оне за најбољи спот за пјесму "Look What You Made Me Do" и за најбољег извођача.

Слиједи канадска звијезда Шон Мендез, а исте вечери биће познато и ко је најбољи МТВ извођач у региону.



МТВ је објавио и имена пет извођача са простора бивше Југославије који ће се такмичити за награду МТВ Бест Адриа. Номиновани у овој категорији су: Сара Јо, Ничим изазван, Нина Краљић, Марин Јурић Чивро и Коала Војс.

Гласање за МТВ Бест Адриа почиње данас, на адреси www.mtvema.com и трајаће све до 11. новембра у поноћ, када ће бити познат побjедник у овој категорији.

Свечана додјела 2017 МТВ ЕМА одржаће се у недјељу, 12. новембра у Арени у Лондону, а водитељка програма биће пјевачица Рита Ора.

Извор: Агенције