Анти-нуклеарна кампања ICAN добитник Нобелове награде за мир

Међународна кампања за укидање нуклеарног оружја је коалиција невладиних организација из више од 100 земаља која је предводник у напорима да се дође до забране нуклеарног оружја по међународном закону.

"Организација добија награду за свој ради да преусмјери пажњу на катастрофалне хуманитарне посљедице коришћења нуклеарног оружја и пионирске напоре да се постигне споразумна забрана таквог оружја", рекао је предсједник норвешког комитета за Нобелову награду Берит Рејс Андерсен, преноси АФП.

Нобелову награду за мир је прошле године освојио колумбијски председник Хуан Мануел Сантос за напоре у постизању мировног споразума са побуњеницима.

Имена кандидата држана су у строгој тајности, али су уочи објављивања имена добитника медији пренијели да је било пријављено 318 кандидата.

АФП је у четвртак јавио да круже гласине да би овогодишња награда могла да буде посвећена напорима против ширења атомског оружја у свјетлу кризе са Сјеверном Корејом.

Прву Нобелову награду за мир су 1901. године подијелили Швајцарац Жан-Анри Динан, оснивач Црвеног крста и Француз Фредерик Паси, оснивач и предсједник Француског друштва за арбитражу међу нацијама.

Нобелова награда се састоји од златне медаље, дипломе и чека на девет милиона круна (око милион евра). Новчани износ награде се дијели ако има више добитника у једној категорији.

Извор: Б92

