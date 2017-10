Евакуација у Њу Орлеансу: Олуја Нејт пред вратима

Национални центар за урагане издао је упозорење које важи од Луизијане до границе Алабаме и Флориде.

Вјетрови су већ достигли ударе од 120 киломеатара на час, а очекује се да ће бити и јачи, навео је центар.

Званичници Њу Орлеанса одлучили су да евакуишу житеље приградских насеља због олује која је већ убила 25 особа у Централној Америци.

- Нејт је пред нашим вратима и морамо да будемо спремни - рекао је градоначелник Њу Орлеанса Мич Ландрију.

Званичници страхују због вјетра и висине таласа који би могли да достигну три метра. Подручје Њу Орлеанса је посебно осјетљиво на олује након урагана Катрина који је опустошио тај град 2005. године.

Here are the 10 PM CDT Oct. 6 key messages for Tropical Storm #Nate. https://t.co/FL3pi16PWx pic.twitter.com/3gRY75bIrP