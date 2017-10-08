Икона Светог Александра Невског данас у Оштрој Луци

Икона Светог Александра Невског из Санкт Петербурга биће данас свечано дочекана у Оштрој Луци, најављено је из Епархије бихаћко-петровачке.

Икону светитеља ће у 17.00 часова испред Саборног храма Христа Спаситеља свечано дочекати Његово преосвештенство епископ бихаћко-петровачки Сергије, свештенство и монаштво Епархије бихаћко-петровачке и вјерници.

Након свечаног дочека иконе Светог Александра Невског, у Саборном храму Христа Спаситеља биће служено вечерње богослужење, а окупљени ће имати прилику да се поклоне овој икони, саопштено је из Епархије.

Након вечерњег богослужења, у порти храма, биће изведен културно-умјетнички програм.

Икона Светог Александра Невског осликана је и освештана у Лаври Светог Александра Невског у Санкт Петербургу, над Светим моштима овог великог Светитеља, а у Оштру Луку стиже као велики благослов овог великог Светитеља, а преко њега и руског народа, али и Руске православне цркве, додаје се у саопштењу.

Извор: Срна