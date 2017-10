Збирка пјесама Леонарда Коена биће објављена сљедеће године

Збирка "The Flame" (Пламен) садржи необјављење пјесме, текстове у прози, илустрације и ријечи пјесмама са три посљедња албума познатног музичара.

- Коен је збирку завршио неколико дана прије смрти 7. новембра 2016. године - рекао је менаџер Роберт Кори и додао да ће књига бити објављена у октобру 2018.

Музичар (82) је преминуо неколико недјеља послије објављивања албума "You Want It Darker".

Коен, писац и музичар, почео је да пише 1951, док је његова прва збирка пјесама "Let Us Compare Mythologies" објављена у Монтреалу 1956.

Умјетник је објавио још једну збирку пјесама "Flowers for Hitler"као и два романа од којих је "Beautifull Loosers" постао "класик канадске анти-културе".

На прву годишњицу његове смрти у Монтреалу, Коеновом родном граду, предвиђен је концерт на којем ће између осталих учествовати Елвис Костело и Стинг. Присуство је најавио и канадски премијер Џастин Трудо.

Извор: Танјуг