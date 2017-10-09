Нови Град - Књижевно вече посвећено Бранку Ћопићу

У Народној библиотеци у Новом Граду вечерас ће бити одржано књижевно вече "Сјећање на Ћопића и његове стазе дјетињства".



Директор ове библиотеке Слободанка Вујиновић рекла је Срни да је књижевно вече организовано у сарадњи са Фондацијом "Бранко Ћопић" Бањалука.



"Након уводне бесједе професора Војислава Гаковића, говориће предсједник Фондације `Бранко Ћопић` Светозар Личина и књижевник Ранко Павловић", навела је Вујиновићева.



У Хашанима, родном мјесту књижевника, сутра ће бити одржана манифестација "Ћопићевим стазама дјетињства".



О лику и дјелу Ћопића говориће Личина и Павловић, а пригодан програм припремили су ученици Основне школе "Бранко Ћопић" Доњи Дубовик.

Извор: Срна