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11/10/2017 |  11:32 | Аутор: РТРС | Коментара: 0

Нови Град - Књижевно вече посвећено Бранку Ћопићу

У Народној библиотеци у Новом Граду вечерас ће бити одржано књижевно вече "Сјећање на Ћопића и његове стазе дјетињства".
Изложба Бранко Ћопић - Фото: РТРС
Изложба Бранко ЋопићФото: РТРС


Директор ове библиотеке Слободанка Вујиновић рекла је Срни да је књижевно вече организовано у сарадњи са Фондацијом "Бранко Ћопић" Бањалука.

"Након уводне бесједе професора Војислава Гаковића, говориће предсједник Фондације `Бранко Ћопић` Светозар Личина и књижевник Ранко Павловић", навела је Вујиновићева.

У Хашанима, родном мјесту књижевника, сутра ће бити одржана манифестација "Ћопићевим стазама дјетињства".

О лику и дјелу Ћопића говориће Личина и Павловић, а пригодан програм припремили су ученици Основне школе "Бранко Ћопић" Доњи Дубовик.

Извор: Срна