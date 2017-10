Финска: Лет 666 безбједно стигао у "Пакао"

Авион финске компаније Финавиа долетио је из Копенхагена, у 13 сати у петак, 13. октобра, саопштио је хелсиншки Ванта аериодром, преноси АП.

Ипак, компанија је раније одлучила да се број лета не означава више бројем 666 и да се промијени у 954.

Извор: Танјуг

✈️️ @Finnair flight 666 on #FridayThe13th has landed safely in HELhttps://t.co/tIc4fFWjgq pic.twitter.com/iae4qnHF4X