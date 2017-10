"Сабирни центар" отвара 88. сезону Народног позоришта Српске

Премијерним извођењем представе "Сабирни центар" званично ће бити отворена 88. сезона Народног позоришта Републике Српске, а том приликом ће бити и додијељене награде за најбоља умјетничка остварења у претходној позоришној сезони.

У представи су коришћени стихови пјесме "All Along the Watchtower" Боба Дилана у преводу и препјеву Ивана Велисављевића (А дуж цијеле стражарнице куле).

Улоге тумаче Ђорђе Марковић, Наташа Иванчевић, Љубиша Савановић, Слађана Зрнић, Борис Шавија, Миљка Брђанин, Златан Видовић, Бојан Колопић, Сњежана Штикић, Синиша Вучићевић, Александар Стојковић, Горан Јокић, Бошко Ђурђевић, Деан Батоз.

- Представа "Сабирни центар" по тексту Душана Ковачевића окупила нас је, у јесен 2017. године, да удруженим снагама испричамо своју верзију ове приче. Одлучили смо да се вратимо у не тако давну прошлост, у Бањалуку и Крајину 1990. године, уочи рата у Хрватској и БиХ, у доба почетка приватизације и пљачки великих фирми под маском "стимулисања приватног бизниса", и кроз идеју професора историје о стварању Градског музеја народне револуције у жељи да очува тековине НОБ-а, лоцирамо кадa је и како (поново!) почело и како се развијало лудило на овим просторима. Да се запитамо да ли је све био привид и колико је тај привид трајао? Посебно ми се учинило занимљивим вратити се у то вријеме и у те околности данас када је на снази општи ревизионизам и када политичари масовно користе и злоупотребљавају идеолошку дезоријентисаност народа на овим просторима. Ова представа би тако могла да функционише на више нивоа: и као друштвено-политичка гротеска и као интимна породична драма - каже редитељ представе.

"Сабирни центар" је прва копродукција између Народног позоришта Републике Српске из Бањалуке и Позоришта Приједор из Приједора.